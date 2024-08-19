«Неприемлемые игрушки»: В отрасли призвали рвать погоны за полеты на самолетах-донорах
В России не хватает рабочих рук и промышленных мощностей для развития авиаотрасли, поэтому специалисты вынуждены разбирать самолеты на запчасти, сказал НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Во времена СССР запрещалось использовать неисправные самолеты в качестве доноров деталей, за нарушение приказов рвали погоны и сбрасывали с должностей, заявил в интервью НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Superjet авиакомпании «Россия», выполняя регулярный рейс из Нижнего Новгорода в Москву, при подлете к городу Владимир объявил сигнал бедствия по причине неконтролируемого изменения давления на борту, сообщил ранее Telegram-канал «Авиаторщина».
Как рассказал источник НСН, в первой половине 2024 года в этом самолете уже выходил из строя блок управления системой кондиционирования и регулирования давления. Тогда из-за отсутствия необходимой запчасти авиакомпания приняла решение использовать воздушное судно в качестве донора деталей для других самолетов, но летом перевозчик решил вновь собрать Superjet и вернуть его в небо. По словам Сытника, разборка самолетов неприемлема.
«Министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев снимал за подобное с должностей. Он запрещал неисправные самолеты использовать в качестве донора. Если была неисправность, ее надлежало обнаружить. В дальнейшем машина могла стоять в резерве. За нарушение приказа он сбрасывал с должностей, рвал погоны, выгонял из гражданской авиации. Сейчас у нас не хватает кадров и заводов для изготовления комплектующих, поэтому мы, как развивающиеся страны третьего мира, поступаем с самолетами как с игрушками - разбираем. Мы делаем блоки кондиционирования сами, однако комплектующие для них завозятся из других стран», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, экипаж грамотно отработал нестандартную ситуацию, среагировав своевременно.
«Предупредив диспетчера при отказе системы, экипаж поступил правильно. Диспетчер в этом случае может освободить нижние эшелоны, чтобы самолет мог быстро занять безопасную высоту для здоровья пассажиров. Если бы произошла разгерметизация, пришлось бы снижаться до высоты менее четырех тысяч метров, только в этом случае пассажиры смогли бы комфортно долететь до аэродрома назначения. Неисправности бывают на всех воздушных судах. У нас при любой новости люди начинают переживать – а безопасно ли летать? Уверяю, летать безопасно», - сказал он.
В свою очередь гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что, как правило, самолеты-доноры не возвращаются в небо.
«Самолеты-доноры редко возвращаются в небо. Обычно, когда начинают разбирать – разбирают до конца. Если бы была зима, воздушное судно бы не запустили в полет. Но с учетом летних перевозок самолетов не хватает. В вопросе, стоит ли запускать самолет в полет, все зависит от летной годности. Все проверяется инженерной службой, самолет допускается или не допускается к выполнению каких-то рейсов. Экипаж же не камикадзе», - резюмировал он.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «Радиоточке НСН», что российская гражданская авиация за два санкционных года лишилась 10% самолетов и теперь нуждается в ротации, однако для этого необходимо существенное финансирование со стороны банков.
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