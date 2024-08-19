«Неприемлемые игрушки»: В отрасли призвали рвать погоны за полеты на самолетах-донорах

Superjet авиакомпании «Россия», выполняя регулярный рейс из Нижнего Новгорода в Москву, при подлете к городу Владимир объявил сигнал бедствия по причине неконтролируемого изменения давления на борту, сообщил ранее Telegram-канал «Авиаторщина».

Как рассказал источник НСН, в первой половине 2024 года в этом самолете уже выходил из строя блок управления системой кондиционирования и регулирования давления. Тогда из-за отсутствия необходимой запчасти авиакомпания приняла решение использовать воздушное судно в качестве донора деталей для других самолетов, но летом перевозчик решил вновь собрать Superjet и вернуть его в небо. По словам Сытника, разборка самолетов неприемлема.

«Министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев снимал за подобное с должностей. Он запрещал неисправные самолеты использовать в качестве донора. Если была неисправность, ее надлежало обнаружить. В дальнейшем машина могла стоять в резерве. За нарушение приказа он сбрасывал с должностей, рвал погоны, выгонял из гражданской авиации. Сейчас у нас не хватает кадров и заводов для изготовления комплектующих, поэтому мы, как развивающиеся страны третьего мира, поступаем с самолетами как с игрушками - разбираем. Мы делаем блоки кондиционирования сами, однако комплектующие для них завозятся из других стран», - пояснил он.