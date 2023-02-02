Западные политики призвали ЕС ввести санкции против Киркорова и Собчак

В частности, западные политики предлагают ввести ограничения против певца Филиппа Киркорова, актера и режиссера Стивена Сигала, журналистки Ксении Собчак, бизнесменов Владимира Потанина и Владимира Лисина, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, композитора Игоря Крутого, главы Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

По данным Euractiv, представители ЕС, США и Украины направили свое обращение министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрему. Стокгольм исполняет обязанности председателя Совета ЕС.

Между тем американский Минфин объявил о новых санкциях против 10 граждан и 12 связанных с Россией компаний. Попавших в черный список считают причастными к деятельности сети для обхода ограничений в поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

