Западная часть Абхазии осталась без электричества из-за удара молнии

Часть города Сухум и весь запад Абхазии остались без электроэнергии из-за удара молнии. Об этом сообщает «Черноморэнерго».

В саратовском Энгельсе отключили электричество и воду из-за аварии

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ», — пояснили в компании.

Специалисты ликвидируют последствия ЧП.

Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской гидроэлектростанции.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АварияЭлектроэнергияАбхазия

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