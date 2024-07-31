Западная часть Абхазии осталась без электричества из-за удара молнии
31 июля 202408:59
Часть города Сухум и весь запад Абхазии остались без электроэнергии из-за удара молнии. Об этом сообщает «Черноморэнерго».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ», — пояснили в компании.
Специалисты ликвидируют последствия ЧП.
Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской гидроэлектростанции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль на сутки закрыл воздушное пространство над севером страны
- В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов
- В России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил
- Западная часть Абхазии осталась без электричества из-за удара молнии
- Reuters: Армия США прекратила выплаты осужденному в РФ военному Блэку
- Таиланд подготовил план эвакуации граждан из пограничных с Ливаном районов Израиля
- Подорвавший пути под Рязанью признался в атаке на аэродром Дягилево
- Герой РФ Нимченко: СВО завершится на условиях Путина
- В США захотели создать торговый маршрут в обход России и Китая
- У фигуранта по делу генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль Aston Martin
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru