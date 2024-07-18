Жители Абхазии остались без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

Половина жителей Абхазии оказалась без электроснабжения из-за аварии на единственной питающей республику Ингурской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».

«Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества», — отметили в компании.

Подачу электроэнергии возобновят после восстановления работы ГЭС.

Как сообщает ТАСС, без света остались города Гагра и Пицунда, поселок Алахадзы, также обесточена линия, питающая часть Сухума, Гулрыпшский, Очамчырский и Галский районы.

Ранее в Ростовской области ввели временные отключения электроэнергии в связи с перегрузкой высоковольтной линии.

