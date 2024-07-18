Жители Абхазии остались без света из-за аварии на Ингурской ГЭС
Половина жителей Абхазии оказалась без электроснабжения из-за аварии на единственной питающей республику Ингурской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».
«Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества», — отметили в компании.
Подачу электроэнергии возобновят после восстановления работы ГЭС.
Как сообщает ТАСС, без света остались города Гагра и Пицунда, поселок Алахадзы, также обесточена линия, питающая часть Сухума, Гулрыпшский, Очамчырский и Галский районы.
Ранее в Ростовской области ввели временные отключения электроэнергии в связи с перегрузкой высоковольтной линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru