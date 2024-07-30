В саратовском Энгельсе отключили электричество и воду из-за аварии

Город Энгельс Саратовской области остался без электричества и воды из-за аварии. Об этом сообщила администрация Энгельсского муниципального района.

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Как отметили власти, вечером 29 июля на сетях АО «Облкоммунэнерго» аварийно отключили электроснабжение, пишет 360.ru.

«Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов. Подача водоснабжения будет восстановлена после включения электроэнергии», — отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации.

По данным «Энгельс-Водоканала», 30 июля в связи с аварийно-ремонтными работами продолжаются отключения воды на некоторых участках улиц Ф. Энгельса, Степной и Комсомольской.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияВодаЭлектроэнергияСаратовская Область

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