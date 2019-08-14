Занятия по киберспорту появятся в российских школах
В России предложили организовать факультативные занятия по киберспорту для школьников. С таким предложением выступил Институт развития интернета. Обращение было направлено в адрес министра просвещения Ольги Васильевой, пишет RT.
Как уточняют авторы инициативы, эксперимент может быть проведен для подростковой и юношеской возрастных групп. Его предлагается включить в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Протестировать программу предлагается в период с с 2020 по 2025 годы в нескольких школах в каждом регионе страны.
Поясняется, что методические основы факультатива будут согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но также и с Федерацией киберспорта России. Известно, что выбор игр, в которые будут играть на факультативе, для разных возрастных групп будет выбираться совместно со школьными психологами, а также педагогами.
Ранее сообщалось, что к 2020 году в России может появиться предварительный национальный стандарт для школьной формы. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что введение этих норм может привести к удорожанию школьной формы, в результате чего собирать детей к школе многие семьи будут в кредит.
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