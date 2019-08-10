Родительский комитет: Новые стандарты школьной формы вынудят брать кредиты

«Школьная форма, несомненно, должна быть особенной: не только прочной, но и предоставлять нашим детям все условия для того, чтобы они чувствовали себя в школе комфортно. Это гигроскопичность, воздухопроницаемость, обязательное, в определенной пропорции, соотношение натуральных материалов с искусственными. Эти параметры имеют огромное значение.

Отрицательная сторона нововведений заключается в том, что это приведет к удорожанию школьной формы, так как ткани в России мы не производим. Тем более, если эти ткани будут завозиться с уже необходимыми характеристиками. Было бы неплохо внести в этот стандарт и предоставление бесплатной школьной формы для нуждающихся семей, в противном случае мы будем наблюдать еще большую закредитованность семей при подготовке к школе. Уже сегодня большую часть потребительских кредитов берут на еду, а в летнее время, накануне учебного года, эти кредиты также идут на покупку школьной формы», - сказала она.

Ранее против стандартизации школьной формы в эфире НСН выступил Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Он тоже считает, что такие меры приведут к удорожанию формы.

