СМИ: У исполнителя «Розовых роз» Добрынина отказали ноги после алкоголя

Близкие певца не могли дозвониться до него двое суток, мужчина с трудом дополз до двери, чтобы впустить спасателей. 69-летнему музыканту стало плохо в его московской квартире.

Как рассказали близкие, накануне этого он употреблял алкоголь. До него не могли дозвониться двое суток. После выпивки у певца часто отказывают ноги. Добрынин пожаловался на резкое ухудшение самочувствия — у него невнятная речь и ноги практически не работают.

Певец получил известность как солист ВИА «Весёлые ребята». Он стал особенно популярен в конце 80-х годов благодаря хиту «Розовые розы».

