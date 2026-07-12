СМИ: У исполнителя «Розовых роз» Добрынина отказали ноги после алкоголя
У российского исполнителя песни «Розовые розы» Александра Добрынина отказали ноги после крепкого алкоголя, сообщает Telegram-канал Mash.
Близкие певца не могли дозвониться до него двое суток, мужчина с трудом дополз до двери, чтобы впустить спасателей. 69-летнему музыканту стало плохо в его московской квартире.
Как рассказали близкие, накануне этого он употреблял алкоголь. До него не могли дозвониться двое суток. После выпивки у певца часто отказывают ноги. Добрынин пожаловался на резкое ухудшение самочувствия — у него невнятная речь и ноги практически не работают.
Певец получил известность как солист ВИА «Весёлые ребята». Он стал особенно популярен в конце 80-х годов благодаря хиту «Розовые розы».
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