Женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе

На кадрах в интернете женщина с улыбкой говорит, что воспользовалась ребенком и справкой об инвалидности как «лайфхаком» для обслуживания вне очереди на АЗС.

«То чувство, когда надо заправить машину и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку [об инвалидности]. И поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак», – прокомментировала женщина на записи.

Она утверждает, что обслуживание проходило на резервной колонке на одной из заправок. Полицейские устанавливают личность женщины.

Согласно указу президента России от 1992 года, сопровождающие детей с инвалидностью имеют право обслуживаться на АЗС вне очереди.

Ранее житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

