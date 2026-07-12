Женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором жительница Пензы рассказывает, как взяла «в аренду» ребенка с инвалидностью, чтобы заправить автомобиль без очереди на автозаправке, сообщает «РЕН ТВ».
На кадрах в интернете женщина с улыбкой говорит, что воспользовалась ребенком и справкой об инвалидности как «лайфхаком» для обслуживания вне очереди на АЗС.
«То чувство, когда надо заправить машину и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку [об инвалидности]. И поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак», – прокомментировала женщина на записи.
Она утверждает, что обслуживание проходило на резервной колонке на одной из заправок. Полицейские устанавливают личность женщины.
Согласно указу президента России от 1992 года, сопровождающие детей с инвалидностью имеют право обслуживаться на АЗС вне очереди.
Ранее житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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