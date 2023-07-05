Голикова: в России существует потенциал увеличения рождаемости

Вице-премьер рассказала, что, исходя из переписи населения, в стране проживают 4,5 миллиона бездетных женщин и столько же, кто имеет одного ребенка.

«Это почти 9 миллионов потенциальных рождений на ближайшие три года», - отметила Голикова.

Она призвала регионы с низкой рождаемостью разработать дополнительные меры поддержки для будущих мам.

Голикова проинформировала сенаторов о пилотном проекте, в ходе которого можно будет отработать программы и механизмы, которые смогут дать наилучший эффект.

«Сейчас мы выбрали три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации. Цель проекта - создание благоприятной среды для проживания», - уточнила вице-премьер.

Ранее Владимир Путин назвал самый основательный способ улучшения демографии в регионах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

