Голикова: в России существует потенциал увеличения рождаемости

В России в ближайшие три года можно увеличить рождаемость, потенциал для этого есть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

По её словам, для этого необходимо принятие ряда мер.

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Вице-премьер рассказала, что, исходя из переписи населения, в стране проживают 4,5 миллиона бездетных женщин и столько же, кто имеет одного ребенка.

«Это почти 9 миллионов потенциальных рождений на ближайшие три года», - отметила Голикова.

Она призвала регионы с низкой рождаемостью разработать дополнительные меры поддержки для будущих мам.

Голикова проинформировала сенаторов о пилотном проекте, в ходе которого можно будет отработать программы и механизмы, которые смогут дать наилучший эффект.

«Сейчас мы выбрали три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации. Цель проекта - создание благоприятной среды для проживания», - уточнила вице-премьер.

Ранее Владимир Путин назвал самый основательный способ улучшения демографии в регионах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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