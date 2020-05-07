Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия в России. Как пишет РБК, она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями.

Соответствующее распоряжение вице-премьер направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минтруда Антону Котякову, а также главе Роспечати Михаилу Сеславинскому и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. Голикова подчеркнула, что в случае, если это будет необходимо, ведомства должны внести свои предложения в правительство после проработки этого вопроса. Об этом рассказала РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая в конце апреля в составе группы парламентариев отправила Татьяне Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия во время действия в России режима самоизоляции.

Кстати, по информации парламентариев, ещё до введения режима повсеместной изоляции количество звонков на Всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24%.

Напомним, 5 мая о проблеме домашнего насилия говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её информации, количество таких преступлений с 10 апреля выросло в 2,5 раза, подчеркивает телеканал 360.