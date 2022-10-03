Зампред правительства: В ЛНР восстановлено 580 объектов

Отечественные специалисты восстановили в ЛНР 580 объектов. Об этом сообщил Луганский Информационный Центр со ссылкой на зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

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Хуснуллин заявил, что сейчас около тысячи объектов находятся на стадии строительства и ремонта. Работа ведется как по линии оказания шефской помощи, также и с федеральными заказчиками. Среди восстановленных объектов — школы, детские сады и объекты для подготовки к зиме. Это и садики, и школы, и объекты для подготовки к зиме.

Особо Хуснуллин отметил высокий уровень профессионализма специалисты коммунальных и строительных служб ЛНР.

Также Хуснуллин пообещал отремонтировать в ДНР 200 км дорог.

Ранее политолог Андрей Суздальцев предположил, что на восстановление ЛДНР потребуется около 1 трлн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:СтроительствоЛНРМарат Хуснуллин
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