«Заморозки не придут»: Синоптик пообещал москвичам теплую погоду на следующей неделе

Из-за господства антициклонов в Москве и Подмосковье не будет и осадков, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Московском регионе сохранится теплая погода, температура воздуха достигнет +15 градусов, что немного превышает норму, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Накануне сообщалось, что солнечная и сухая погода установится в Москве с 6 октября. Александр Шувалов отметил, что причиной такой погоды является господство антициклонов.

«Теплая погода сохранится, заморозки не придут. На этой неделе и в начале следующей недели господство антициклонов: один за другим они посетят центральные районы европейской России и принесут хорошую погоду. Единственное исключение будет вечером в воскресенье, когда столичный регион будет проходить фронтальный раздел, который разделяет эти два антициклона. Тогда может быть легкий дождь. До этого и после этого не будет осадков. Температура в выходные дни +13… +15 градусов, в понедельник – где-то +11… +13 градусов. Такая температура немного выше нормы, но понятие нормы достаточно статистическое и в какой-то степени искусственное», - сказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в первые дни октября москвичей ждет теплая погода, облачность и небольшие дожди.

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ФОТО: РИА Новости
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