Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Почти 18 тысяч граждан ДНР, находящихся на территории РФ, приняли участие в референдуме в первый день голосования

МЧС: в крымском селе Суворово Сакского района произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, есть пострадавшие

Оперштаб: число летальных исходов из-за COVID-19 в РФ за сутки составило 111

Премьер Греции Мицотакис призвал Лондон вернуть украденные скульптуры храма Парфенона

Синоптик: в Москве в субботу выпало 11–13 миллиметров осадков