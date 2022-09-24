Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье, 25 сентября, дождь в Москве будет не таким интенсивным, сообщает RT.
«Не исключено, что сегодняшний день в Москве станет самым влажным 24 сентября за всю историю погоды. Завтра циклон будет ослабевать. Погода останется облачная, но дожди будут менее интенсивные, чем сегодня», - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в столице к 9 утра субботы выпала одна пятая часть осадков от сентябрьской нормы. В некоторых районах – больше половины.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» предупреждал, что Москву в выходные ждет сокрушительный удар «барической армады».
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