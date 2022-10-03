Вильфанд сообщил, когда придет солнечная золотая осень в Москву

По его словам, после этого начнется яркий период золотой осени. При этом особенного тепла жителям и гостям города особого тепла ждать не стоит.

Отмечается, что в последующие дни солнца будет чуть больше, а осадки не ожидаются.

Сильные дожди ожидаются в ряде регионов России. Также прогнозируется ветер, а местами – снег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

