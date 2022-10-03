Вильфанд сообщил, когда придет солнечная золотая осень в Москву

Солнечная и сухая погода установится в Москве с 6 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России

По его словам, после этого начнется яркий период золотой осени. При этом особенного тепла жителям и гостям города особого тепла ждать не стоит.

Отмечается, что в последующие дни солнца будет чуть больше, а осадки не ожидаются.

Сильные дожди ожидаются в ряде регионов России. Также прогнозируется ветер, а местами – снег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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