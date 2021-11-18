Замминистра спорта РФ Машкову уволили за прогул

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил статс-секретаря - замминистра спорта Ксению Машкову в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что Машкова освобождена от должности согласно подпункту статьи федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», в котором речь идёт о прогуле, то есть об отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:УвольнениеМинспортМихаил МишустинЧиновники
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