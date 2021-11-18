Замминистра спорта РФ Машкову уволили за прогул
Премьер-министр Михаил Мишустин уволил статс-секретаря - замминистра спорта Ксению Машкову в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Машкова освобождена от должности согласно подпункту статьи федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», в котором речь идёт о прогуле, то есть об отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня.
Ранее ректора Малой академии наук (МАН) Якутии Василия Павлова уволили в одностороннем порядке из-за отказа передать здание организации под COVID-госпиталь.
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