Замминистра спорта РФ Машкову уволили за прогул

В документе говорится, что Машкова освобождена от должности согласно подпункту статьи федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», в котором речь идёт о прогуле, то есть об отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня.

Ранее ректора Малой академии наук (МАН) Якутии Василия Павлова уволили в одностороннем порядке из-за отказа передать здание организации под COVID-госпиталь.