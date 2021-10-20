В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге

Начальники четырех отделов полиции Екатеринбурга уходят в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

СМИ сообщили о массовых отставках полицейских начальников в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что ряд полицейских начальников покидают посты. Кроме того, по данным местных СМИ, усилился отток кадров из органов, полиция получает 20 рапортов об увольнении в день.

В беседе с РИА Новости Горелых подтвердил, что руководители четырех отделений полиции уйдут в отставку.

«Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — подчеркнул представитель главка МВД.

Горелых добавил, что ведомство уже подбирает кандидатуры на освободившиеся должности.

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