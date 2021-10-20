В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге
Начальники четырех отделов полиции Екатеринбурга уходят в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что ряд полицейских начальников покидают посты. Кроме того, по данным местных СМИ, усилился отток кадров из органов, полиция получает 20 рапортов об увольнении в день.
В беседе с РИА Новости Горелых подтвердил, что руководители четырех отделений полиции уйдут в отставку.
«Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — подчеркнул представитель главка МВД.
Горелых добавил, что ведомство уже подбирает кандидатуры на освободившиеся должности.
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