В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что ряд полицейских начальников покидают посты. Кроме того, по данным местных СМИ, усилился отток кадров из органов, полиция получает 20 рапортов об увольнении в день.

В беседе с РИА Новости Горелых подтвердил, что руководители четырех отделений полиции уйдут в отставку.

«Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — подчеркнул представитель главка МВД.

Горелых добавил, что ведомство уже подбирает кандидатуры на освободившиеся должности.

