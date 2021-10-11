В Якутии ректора МАН уволили за отказ передать здание под больницу для COVID-больных

Ректора Малой академии наук (МАН) Якутии Василия Павлова уволили в одностороннем порядке из-за отказа передать здание организации под COVID-госпиталь. Об этом сообщается на странице МАН в Instagram.

Как отмечается в сообщении, 9 октября Павлов был вызван в министерство образования и науки республики.

«Министр [Михаил Сивцев] ознакомил меня с приказом об одностороннем расторжении трудового договора со мной с 11 октября 2021 года. Причиной является мое несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2021 года №01-03/1644, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19», — заявил ректор.

Позже в беседе с порталом News.Ykt.Ru Павлов уточнил, что Хангаласской районной больнице для лечения больных с коронавирусом передадут здание общежития МАН в Чапаево. Ректор подчеркнул, что здание полностью перейдет под контроль республиканского Минздрава, при этом детей переведут на дистанционное обучение. По словам Павлова, у МАН есть обязательства по федеральным проектам, которые предполагают исключительно очную форму обучения.

«Я не смог подписать такую бумагу. Ведь это фактически означает закрытие нашего учреждения», — заявил ректор.

В свою очередь, в Минобрнауки рассказали, что оперштаб принял решение о передаче здания учебного заведения под COVID-госпиталь в сентябре.

«Возможных вариантов размещения нет, кроме интерната МАН Якутии», — подчеркнул глава ведомства Михаил Сивцев.

Глава Минобрнауки считает, что позиция Павлова недопустима в то время, когда «для спасения жизни человека дорога каждая минута», и власти должны «руководствоваться прежде всего интересами людей». Кроме того, Сивцев назвал неправильным «предавать огласке рабочие моменты».

