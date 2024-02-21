МВД опровергло ошибки в загранпаспортах

МВД РФ опровергло ошибки в недавно выданных загранпаспортах. По данным ведомства, никаких ошибок нет, также как и потока жалоб в связи с этим. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что в ряде СМИ и телеграм-каналов ранее появилась информация «о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок».