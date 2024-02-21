МВД опровергло ошибки в загранпаспортах

МВД РФ опровергло ошибки в недавно выданных загранпаспортах. По данным ведомства, никаких ошибок нет, также как и потока жалоб в связи с этим. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что в ряде СМИ и телеграм-каналов ранее появилась информация «о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок».

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По словам Волк, эта информация не соответствует действительности и резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене паспортов не зафиксировано.

В декабре 2023 года сообщалось, что у россиян начали отбирать загранпаспорта из-за опечаток, известно было о двух таких случаях. Пограничники в Калининградской области забрали у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе «Место рождения». А в аэропорту «Домодедово» не повезло человеку по имени Георгий, которое было написано как «Георгии».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:МВД РФЗагранпаспорт

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