Семья из Челябинска потеряла 500 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
30 апреля 202418:20
Из-за технической ошибки в новом загранпаспорте старшего сына семья из Челябинска не смогла отправиться в оплаченный заранее отпуск в Египте стоимостью полмиллиона рублей. Документ аннулировали на пограничном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за отсутствия указания пола в машинопечатной зоне.
«Ребенок у меня получил паспорт в сентябре, в декабре нас выпустили по нему за границу, а сейчас вот такая ситуация. В любом случае, я хочу дойти до Верховного суда. Потому что потраченные 500 тысяч рублей — это, конечно, наши расходы», — рассказала Татьяна Мазунина изданию «74.ру».
В документе об изъятии паспорта указано, что в нем обнаружены «признаки непригодности». При этом в декабре 2022 года семья уже беспрепятственно выезжала за границу по этому документу.
Теперь челябинцы намерены отстаивать свои права в суде, чтобы вернуть деньги за испорченный отпуск из-за технического брака в загранпаспорте. Решение о дальнейших действиях будет принято после получения официального отказа из аэропорта.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что туристы экономят свои деньги, если выбирают для отдыха не слишком популярные даты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru