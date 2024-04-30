Семья из Челябинска потеряла 500 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте

«Ребенок у меня получил паспорт в сентябре, в декабре нас выпустили по нему за границу, а сейчас вот такая ситуация. В любом случае, я хочу дойти до Верховного суда. Потому что потраченные 500 тысяч рублей — это, конечно, наши расходы», — рассказала Татьяна Мазунина изданию «74.ру».В документе об изъятии паспорта указано, что в нем обнаружены «признаки непригодности». При этом в декабре 2022 года семья уже беспрепятственно выезжала за границу по этому документу.Теперь челябинцы намерены отстаивать свои права в суде, чтобы вернуть деньги за испорченный отпуск из-за технического брака в загранпаспорте. Решение о дальнейших действиях будет принято после получения официального отказа из аэропорта.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что туристы экономят свои деньги, если выбирают для отдыха не слишком популярные даты.