Заммэра Ракова: в электронной медкарте детей старше 15 лет появился новый раздел «Мои данные»

По её словам, теперь дети с 15 лет получили возможность самостоятельно вносить информацию о своём здоровье раздел «Мои данные», что ранее было доступно только у совершеннолетних пользователей медкарт.

Она отметила, что в этот раздел можно вносить информацию о травмах и перенёсенных операциях, принимаемых лекарствах, наличии аллергий, патологий и других особенностях образа жизни.

«Эти сведения помогут врачам не только взрослых, но и детских медучреждений иметь более полную картину о здоровье пациентов, а также оценить возможные риски или поставить более точный диагноз», — подчеркнула Ракова.

В пресс-службе добавили, что родители также могут загрузить в медкарту детей сканы необходимых документов, в том числе, о прививках, рецептах, анализах и иммунодиагностических тестах, выполненных в частных и федеральных клиниках.

Ранее Ракова заявила, что электронной медкартой в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользуются уже почти три миллиона жителей столицы, по сравнению с 2021 годом количество пользователей увеличилось втрое.

