Ракова рассказала о росте популярности мобильной версии электронной медкарты
Электронной медкартой (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользуются уже почти три миллиона жителей столицы, по сравнению с 2021 годом количество пользователей увеличилось втрое. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что ЭМК стала доступна москвичам два года назад. Ракова отметила, что каждый месяц к медкарте в телефоне обращаются 600 тысяч горожан.
«Ключевая медицинская информация о здоровье пациента хранится в единой цифровой среде и доступна в любое время в любом месте», - сказала заммэра.
Так, ЭМК содержит, в частности, информацию о здоровье пациента, диагностике, лечении в поликлиниках и выписанных действующих рецептах. При этом среди москвичей популярен раздел «Дневник здоровья», в который пользователи могут вносить показатели своего здоровья. Также была высоко оценена возможность загружать отсканированные медицинские документы в свои электронные медкарты.
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