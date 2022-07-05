Ракова рассказала о росте популярности мобильной версии электронной медкарты

Электронной медкартой (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользуются уже почти три миллиона жителей столицы, по сравнению с 2021 годом количество пользователей увеличилось втрое. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главврач: ЕМИАС дает полную картину здоровья пациента

Она напомнила, что ЭМК стала доступна москвичам два года назад. Ракова отметила, что каждый месяц к медкарте в телефоне обращаются 600 тысяч горожан.

«Ключевая медицинская информация о здоровье пациента хранится в единой цифровой среде и доступна в любое время в любом месте», - сказала заммэра.

Так, ЭМК содержит, в частности, информацию о здоровье пациента, диагностике, лечении в поликлиниках и выписанных действующих рецептах. При этом среди москвичей популярен раздел «Дневник здоровья», в который пользователи могут вносить показатели своего здоровья. Также была высоко оценена возможность загружать отсканированные медицинские документы в свои электронные медкарты.

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ФОТО: pxhere.com
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