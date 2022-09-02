Ракова: К началу учебного года 35 частных и федеральных клиник начали оформлять справки о болезни детей в цифровом виде

Частные и федеральные клиники Москвы могут передавать в городские школы и детские сады электронные справки о болезни ребенка по форме 095/у, кроме того, 35 медучреждений начали оформлять справки в цифровом виде и способны передавать в ЕМИАС протокол осмотра с рекомендацией по освобождению учащегося от посещения образовательного учреждения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы многое делаем для удобства наших учеников и их родителей. Еще в прошлом году мы отменили бумажные справки о болезни в городских поликлиниках, а затем запустили такой же проект для частных и федеральных клиник. На сегодня к началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки в цифровом виде. В новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученным от частных и федеральных клиник. Родителям болеющего ребенка не нужно будет информировать учителей о том, что он не придет на занятия, это снимет лишние заботы с их плеч», – отметила вице-мэр.

Данные о периоде освобождения ребенка от занятий по болезни, в том числе освобождения от физнагрузки, автоматически передаются из клиник в школу благодаря интеграции крупнейших столичных платформ МЭШ и ЕМИАС. Сведения отражаются в электронном журнале и доступны педагогам. В новом учебном году в МЭШ появится информация, полученныя от частных и федеральных клиник; это избавит родителей от необходимости передавать бумажные справки в образовательные учреждения.

Информация о перечне медицинских организаций, осуществляющих передачу справок о временной нетрудоспособности и информации об освобождении учащегося от посещения образовательной организации, доступна на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы. Сведения о справках формы 095/у, выданных в подключенных к ЕМИАС городских, частных и федеральных клиниках размещена в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

