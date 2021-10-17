Заммэра Москвы Сергунина рассказала о реализации программы «Искусство — детям»

«Самое популярное направление в городских школах искусств - музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества «Искусство - детям» ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача - оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Маленькие москвичи в школах искусств могут научиться играть на редких инструментах: в 28 учреждениях допобразования - на органе, еще в 16 – на клавесине. Самых талантливых учеников музыкальных школ столичное руководство поддерживает индивидуально. Так, гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях. Сумму поддержки – от 15 до 150 тыс. рублей.

Талантливые воспитанники школ искусств в 2020 году одержали 5 тыс. 267 побед в международных, всероссийских и городских конкурсах. В это число входит 848 наград первой степени и Гран-при.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году столичные музыкальные школы смогут бесплатно заказывать городские автобусы для доставки детских оркестров к местам выступлений за пределами своего учреждения, сообщает пресс-служба московского правительства.

