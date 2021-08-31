Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году столичные музыкальные школы смогут бесплатно заказывать городские автобусы для доставки детских оркестров к местам выступлений за пределами своего учреждения, сообщает пресс-служба московского правительства.

На открытии нового здания детской школы искусств имени Глинки градоначальник отметил важность выступлений воспитанников школ искусств в других образовательных учреждениях и домах культуры, но для этого следует обеспечить безопасность поездок.

«У нас город достаточно сложный для передвижения с точки зрения безопасности... Поэтому мы по просьбе руководителей школ искусств... приняли решение о выделении специального транспорта для перемещения ребят из школ искусств к месту проведения концертов... будем выделять первоклассные автобусы бесплатно», - подчеркнул Собянин.

Глава столицы также уточнил, что в московских школах искусств занимаются более 500 тысяч детей всех возрастов, а творческое образование в Москве является «одним из самых больших в мире». Мэр напомнил, что были капитально отремонтированы и реконструированы более 100 музыкальных школ.

Собянин добавил, что ещё были построены семь новых школ в Печатниках, одна из которых - новая школа Глинки, «которая работает с 1960-х годов». По его словам, новое здание этого учебного заведения не только в 3,5 раза больше своего предшественника и имеет большой камерный зал, но и было сделано специально под школу искусств, в которой можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью».

Кроме того, мэр Москвы вручил благодарность основателю и первому директору детской музыкальной школы имени Глинки Тамаре Караевой.

