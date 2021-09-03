Появилась карта подмосковных учреждений культуры, принимающих «Пушкинскую карту»
3 сентября 202121:29
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3 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru