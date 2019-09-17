Заммэра Москвы объяснил, зачем в столице перекладывают плитку

Тротуарную плитку в столице перекладывают в случае обнаружения брака, сообщил «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, такой ремонт совершается за счёт бракоделов, которые иногда получают заказы на исполнение проектов по благоустройству города.

«Нам часто задают вопрос: “(почему) вы без конца перекладываете плитку?” Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счёт бракодела, который её положил», — заявил Бирюков.

Кроме того, чиновник сообщил, что в столице кладут плитку с термообжигом, которая позволяет сделать тротуар менее скользким в плохую погоду, а также сокращает количество вредных веществ, выделяющихся в атмосферу во время жары.

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