В Южном Тушине завершилось благоустройство района
В Южном Тушине открыли новую пешеходную зону. Как сообщает АГН «Москва», таким образом завершилось благоустройство, проходившее в рамках столичной программы «Мой район».
Всего было благоустроено более шести гектаров. Бульварная зона была изменена и реконструирована с учётом мнения жителей. Отмечается, что в районе появились лавочки, новые детские площадки, дорожки, клумбы, а также оригинальные игровые формы.
Кроме того, было отремонтировано более 13 тысяч квадратных метров асфальта, выложена новая плитка и бордюры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею включения территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район».
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