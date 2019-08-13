В Южном Тушине завершилось благоустройство района

В Южном Тушине открыли новую пешеходную зону. Как сообщает АГН «Москва», таким образом завершилось благоустройство, проходившее в рамках столичной программы «Мой район».

Всего было благоустроено более шести гектаров. Бульварная зона была изменена и реконструирована с учётом мнения жителей. Отмечается, что в районе появились лавочки, новые детские площадки, дорожки, клумбы, а также оригинальные игровые формы.

Кроме того, было отремонтировано более 13 тысяч квадратных метров асфальта, выложена новая плитка и бордюры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею включения территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район».

