Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%

«По своим масштабам скоростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями – МКАД и ТТК. В настоящее время, его готовность составляет 62%», – сказал Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, общая протяженность скоростного диаметра составит 68 км, а завершить реализацию проекта планируется в конце следующего года.

Он рассказал, что строительство новой трассы разделено на два участка.

Первый участок протяженностью 40 км, - от Бусиновской развязки до трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», - готов на 82%.

«На нём, на отрезке от МКАД до шоссе Энтузиастов уже открыта самая длинная эстакада в Европе длиной 2,5 км», - отметил заммэра.

Протяженность второго участка Московского скоростного диаметра, - от шоссе Энтузиастов до автодороги «Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе», - составит 28 км, он построен на 42%, добавил Бочкарёв.

