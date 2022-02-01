Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%

Скоростная автомагистраль, которая объединит северо-восточную и юго-восточную хорды, в настоящее время готова на 62%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Мэр столицы Сергей Собянин накануне объявил о решении объединить эти две хорды в новую трассу, при этом название «скоростному диаметру» выберут сами москвичи.

Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

«По своим масштабам скоростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями – МКАД и ТТК. В настоящее время, его готовность составляет 62%», – сказал Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, общая протяженность скоростного диаметра составит 68 км, а завершить реализацию проекта планируется в конце следующего года.

Он рассказал, что строительство новой трассы разделено на два участка.

Первый участок протяженностью 40 км, - от Бусиновской развязки до трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», - готов на 82%.

«На нём, на отрезке от МКАД до шоссе Энтузиастов уже открыта самая длинная эстакада в Европе длиной 2,5 км», - отметил заммэра.

Протяженность второго участка Московского скоростного диаметра, - от шоссе Энтузиастов до автодороги «Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе», - составит 28 км, он построен на 42%, добавил Бочкарёв.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоДорогиМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры