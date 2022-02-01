Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%
Скоростная автомагистраль, которая объединит северо-восточную и юго-восточную хорды, в настоящее время готова на 62%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Мэр столицы Сергей Собянин накануне объявил о решении объединить эти две хорды в новую трассу, при этом название «скоростному диаметру» выберут сами москвичи.
«По своим масштабам скоростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями – МКАД и ТТК. В настоящее время, его готовность составляет 62%», – сказал Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, общая протяженность скоростного диаметра составит 68 км, а завершить реализацию проекта планируется в конце следующего года.
Он рассказал, что строительство новой трассы разделено на два участка.
Первый участок протяженностью 40 км, - от Бусиновской развязки до трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», - готов на 82%.
«На нём, на отрезке от МКАД до шоссе Энтузиастов уже открыта самая длинная эстакада в Европе длиной 2,5 км», - отметил заммэра.
Протяженность второго участка Московского скоростного диаметра, - от шоссе Энтузиастов до автодороги «Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе», - составит 28 км, он построен на 42%, добавил Бочкарёв.
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