Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

В Москве завершается строительство скоростного диаметра с юга до севера Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Речь идет по его словам, о «беспрецедентном проекте» - строительстве двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. Эти магистрали создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр столицы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки.