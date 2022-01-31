Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

В Москве завершается строительство скоростного диаметра с юга до севера Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Речь идет по его словам, о «беспрецедентном проекте» - строительстве двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. Эти магистрали создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр столицы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки.

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По словам Собянина, хорды будут объединены в Московский скоростной диаметр (МСД), его значение и масштаб можно сопоставить с МКАДом.

Длина трассы составит 68 километров, она свяжет крупнейшие вылетные магистрали.

На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань». На юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

Автолюбители смогут проехать через весь город по МСД, минуя центр, и без единого светофора всего за 40 минут. Транзита грузового транспорта на диаметре не будет.

По словам Собянина, диаметр откроется в 2023 году. Мэр также предложил москвичам проголосовать в сервисе «Активный гражданин» за название новой скоростной трассы.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваСтроительствоДороги
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