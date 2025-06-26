В России могут полностью запретить экспорт бензина

Как заявили источники агентства, знакомые с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы, речь идёт о запрете экспорта до конца октября текущего года, как для нефтяников, так и для непроизводителей.

Власти считают, что данная мера позволит пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок.

Ранее власти сразу нескольких регионов России опровергли информацию о якобы планируемом введении талонов на бензин и ограничении объёмов продажи топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

