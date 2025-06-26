В России могут полностью запретить экспорт бензина
В России участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщает РИА Новости.
Как заявили источники агентства, знакомые с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы, речь идёт о запрете экспорта до конца октября текущего года, как для нефтяников, так и для непроизводителей.
Власти считают, что данная мера позволит пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок.
Ранее власти сразу нескольких регионов России опровергли информацию о якобы планируемом введении талонов на бензин и ограничении объёмов продажи топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru