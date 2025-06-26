Трамп считает, что конфликт на Украине сложнее других в мире

Американский лидер Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о том, что он сможет закончить конфликт вокруг Украины за первые 24 часа своего президентства, сообщают «Известия».

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским в Гааге

Его заявление прозвучало на саммите НАТО в Гааге. «Конечно, это был сарказм», — заявил глава Белого дома. Он признался, что решить украинский вопрос «сложнее, чем люди могут себе представить».

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры