Полная катастрофа: Трамп призвал уничтожить «Голос Америки»

Американский лидер Дональд Трамп призвал в социальной сети Truth Social «убить» американскую сеть радиостанций «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

Он назвал ее «полной катастрофой» и призвал своих однопартийцев в Конгрессе США окончательно ее уничтожить. По словам президента, ни один республиканец не должен желать того, чтобы данный «рупор демократов» продолжал свое вещание.

Ранее «Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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