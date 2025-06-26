Полная катастрофа: Трамп призвал уничтожить «Голос Америки»
26 июня 202500:30
Американский лидер Дональд Трамп призвал в социальной сети Truth Social «убить» американскую сеть радиостанций «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).
Он назвал ее «полной катастрофой» и призвал своих однопартийцев в Конгрессе США окончательно ее уничтожить. По словам президента, ни один республиканец не должен желать того, чтобы данный «рупор демократов» продолжал свое вещание.
Ранее «Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru