Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая

Отключения горячей воды для проведения профилактики начнутся в Москве с 14 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

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Заммэра назвал отключение горячей воды необходимой мерой, которая нужна для того, чтобы качественно провести гидравлические испытания, позволяющие обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и вовремя их починить.

Ожидается, что работы завершатся к 25 августа.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в России начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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