Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая

Заммэра назвал отключение горячей воды необходимой мерой, которая нужна для того, чтобы качественно провести гидравлические испытания, позволяющие обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и вовремя их починить.

Ожидается, что работы завершатся к 25 августа.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в России начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления.

