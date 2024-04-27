Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая
Отключения горячей воды для проведения профилактики начнутся в Москве с 14 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-мэра столицы Петра Бирюкова.
Заммэра назвал отключение горячей воды необходимой мерой, которая нужна для того, чтобы качественно провести гидравлические испытания, позволяющие обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и вовремя их починить.
Ожидается, что работы завершатся к 25 августа.
Ранее сообщалось, что с 2024 года в России начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru