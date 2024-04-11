В Госдуме объяснили дифференцированные тарифы на электричество в Новосибирске

Решение Заксобрания Новосибирской области ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию является странным, заявила зампред комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН. По ее словам, в большинстве регионов РФ идет избыточное потребление электроэнергии, но повышать тарифы нужно одинаково.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области расточительные потребители электричества будут платить в два раза больше. Депутаты Заксобрания поддержали введение дифференцированных тарифов на электроэнергию. Стоимость киловатт/часа привязали к потреблению электричества – кто больше потребляет, тот больше платит. Так, для тех, кто потребляет свыше 10,9 тысячи кВт/ч в месяц стоимость киловатта увеличится до 5,39 рублей за кВт/ч. Разворотнева удивилась такому нововведению.