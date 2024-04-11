В Госдуме объяснили дифференцированные тарифы на электричество в Новосибирске
Новосибирская область одобрила дифференцированные тарифы на электроэнергию, вероятно, чтобы избавить бюджет от трат и бороться с майнерами, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Решение Заксобрания Новосибирской области ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию является странным, заявила зампред комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН. По ее словам, в большинстве регионов РФ идет избыточное потребление электроэнергии, но повышать тарифы нужно одинаково.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области расточительные потребители электричества будут платить в два раза больше. Депутаты Заксобрания поддержали введение дифференцированных тарифов на электроэнергию. Стоимость киловатт/часа привязали к потреблению электричества – кто больше потребляет, тот больше платит. Так, для тех, кто потребляет свыше 10,9 тысячи кВт/ч в месяц стоимость киловатта увеличится до 5,39 рублей за кВт/ч. Разворотнева удивилась такому нововведению.
«Странные решения. Во всем мире во всех сферах чем больше люди покупают, тем меньше они платят, таким образом производители стимулируют граждан покупать больше, что актуально и для электроэнергетики. У нас в большинстве регионов, исключение составляет Московский регион, Краснодарский край и Крым, избыточное потребление электроэнергии и ее куда-то надо сбывать. Это возникает, когда промышленные предприятия переплачивают, якобы потому что не доплачивают граждане. Эта история сейчас практически ликвидируется, потому что Минэнерго поставило в начале этого года регионы перед выбором: либо они выравнивают тарифы для потребителей, либо доплачивают разницу. Знаю, что ряд регионов принял такие решения, в том числе кто-то повысил плату для граждан, а Новосибирская область пошла странным путем», – сказала Разворотнева.
Она также предположила, что Новосибирская область одобрила дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы избавить бюджет от трат и бороться с майнерами.
«Они придумывают меры, чтобы избавить бюджет от трат. В Новосибирской области достаточно дешевая электроэнергия, может быть они пытаются таким образом бороться с майнерами… Трудно представить, для чего они это делают, потому что потребление в жилом секторе ограничено теми мощностями, которые предоставляются. А если говорить про дополнительные мощности, то они оплачиваются отдельно», – резюмировала собеседница НСН.
Ближайшая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланирована на 1 июля, в 2023 году тарифы не менялись. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов, передает «Радиоточка НСН».
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