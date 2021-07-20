Назван способ не потерять деньги в банке

Стало известно, как не потерять сбережения в банке.

Банкир назвала главные финансовые ошибки россиян

Как сообщила «Прайм» генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова, попрощаться с деньгами можно в том случае, если финансовое учреждение лишилось лицензии, а вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 млн рублей. Также деньги можно потерять в том случае, если депозит не покрывает инфляцию.

Эксперт посоветовала диверсифицировать вклады и «не опускать все монетки в одну копилку». При этом доходность по вкладу должна покрывать инфляцию. Также необходимо соблюдать цифровую гигиену, чтобы данные банковской карты не попали в руки злоумышленников.

Как сообщалось, самые частые финансовые ошибки большинства граждан России - розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

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