Назван способ не потерять деньги в банке

Как сообщила «Прайм» генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова, попрощаться с деньгами можно в том случае, если финансовое учреждение лишилось лицензии, а вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 млн рублей. Также деньги можно потерять в том случае, если депозит не покрывает инфляцию.

Эксперт посоветовала диверсифицировать вклады и «не опускать все монетки в одну копилку». При этом доходность по вкладу должна покрывать инфляцию. Также необходимо соблюдать цифровую гигиену, чтобы данные банковской карты не попали в руки злоумышленников.

Как сообщалось, самые частые финансовые ошибки большинства граждан России - розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

