Замглавы ВГА: Киеву стоит забыть о Херсонской области

Киевским властям следует забыть о Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины

«Киеву стоит забыть (про) Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее», — цитирует чиновника РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что «все это невозможно», пишет Газета.ру.

Кроме того, замглавы ВГА рассказал, что Херсонская область продолжает подготовку к референдуму по присоединению к России. По словам Стремоусова, «процесс идет», а тысячи местных жителей уже получили российские паспорта, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры