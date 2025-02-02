Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля посетит Москву

Отмечается, что запланированы переговоры в Министерстве иностранных дел России. Дополнительная информация не приводятся.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с Мусой Абу Марзуком обсудил освобождение двух удерживаемых в Газе россиян.

В четверг, 30 января, состоялась внеочередная передача пленников. По состоянию на 1 февраля на свободе уже 18 человек — 13 израильтян и пять тайцев.

9 января Израиль и "Хамас" приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. "Хамас", согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

