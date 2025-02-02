Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля посетит Москву
Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук в понедельник, 3 февраля, посетит Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации.
Отмечается, что запланированы переговоры в Министерстве иностранных дел России. Дополнительная информация не приводятся.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с Мусой Абу Марзуком обсудил освобождение двух удерживаемых в Газе россиян.
В четверг, 30 января, состоялась внеочередная передача пленников. По состоянию на 1 февраля на свободе уже 18 человек — 13 израильтян и пять тайцев.
9 января Израиль и "Хамас" приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. "Хамас", согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru