Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом

Хариричи в последние дни провёл несколько брифингов для журналистов по теме эпидемиологической ситуации в стране. Если к воскресенью в Иране было зафиксировано только 29 случаев заражения новым коронавирусом, то к утру вторника их уже 95. 15 случаев заражения привели к летальному исходу.

На одном из брифингов Хариричи стоит на трибуне рядом со спикером правительства Ирана Али Рабиеи. Как отмечает Аслани, после этого появились подозрения, то Рабиеи тоже может быть инфицирован.

