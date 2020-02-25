Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом
Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи подхватил коронавирус нового типа COVID-2019. Об этом сообщил журналист Абас Аслани, опубликовав видео, на котором Хариричи подтверждает факт заражения. По словам чиновника, он чувствует себя неплохо и уверен, что скоро вернётся к работе.
Хариричи в последние дни провёл несколько брифингов для журналистов по теме эпидемиологической ситуации в стране. Если к воскресенью в Иране было зафиксировано только 29 случаев заражения новым коронавирусом, то к утру вторника их уже 95. 15 случаев заражения привели к летальному исходу.
На одном из брифингов Хариричи стоит на трибуне рядом со спикером правительства Ирана Али Рабиеи. Как отмечает Аслани, после этого появились подозрения, то Рабиеи тоже может быть инфицирован.
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