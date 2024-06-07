Замглавы Минюста обвинил представителей ЛГБТ в «гей-национализме»
Сторонники ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России) становятся носителями «гендерного экстремизма и гей-национализма». Такое мнение высказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он утверждает, что в их действиях содержатся призывы к «открытой гендерной войне», передает ТАСС.
Как утверждает замминистра, «международное движение ЛГБТ» действует в России с 1984 года и распространяет «деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и создавая угрозу демографической ситуации. Источниками финансирования этого движения, по словам Свириденко, являются неправительственные фонды и гранты от США, Швеции, Нидерландов, Великобритании.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН поддержал эту идею.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru