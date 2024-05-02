«Ориентация и агрессия»: Милонов призвал «проверять» депутатов у психолога

«Проверять надо, прежде всего, людей, которые связаны с образовательным процессом. Я давно настоятельно просил начать заниматься этим вопросом. Дело в том, что люди, которые подвержены этому недугу, они находятся в зоне риска. То есть вероятность того, что они могут совершить какое-то неподобающее действие, выше. У них есть расстройство, это можно расценивать как психическое расстройство. Были случаи, когда приходилось увольнять учителей из-за этой позиции», - отметил он.

По словам Милонова, «проверки» депутатов должны проходить у психолога, в таком случае можно также выявить склонность к агрессии и наркотическую зависимость.

«Чиновников тоже, депутатов… Эти люди находятся в уязвимом состоянии, к ним надо относиться с особой осторожностью. На них могут даже воздействовать западные спецслужбы, они больше подвержены влиянию извне. Кроме ориентации надо проверять и на наркотическую зависимость. В этом случае уж точно должна быть «красная карточка» и полный бан. Я думаю, что любой психолог выявит нетрадиционную ориентацию. При этом я не хочу, чтобы мы устраивали «охоту на ведьм». Православный человек всегда верит в искупление греха. Я не хочу, чтобы такой вот «приговор» стал пожизненным ограничением. Это должно быть в качестве предостережения. Например, психолог может сказать, что вы склонны к агрессии, тогда нужно будет с этим поработать. Это в любом случае будет полезно», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нетрадиционную ориентацию в России не выпячивают, но взрослые люди в любом случае могут жить так, как они хотят. Он отметил, что в стране к таким людям относятся толерантно, но ориентир страны – традиционные ценности, передает «Радиоточка НСН».

