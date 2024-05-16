Суд оштрафовал дочернюю компанию Первого канала за показ фильма с ЛГБТ

Уточняется, что была допущена ошибка в маркировке фильма «Днюха», в котором представлена сцена с поцелуем двух девушек. Дочерняя структура Первого канала демонстрировала его с пометкой «16+», однако согласно закону он должен был выйти с маркировкой «18+».

Представители Первого канала сообщили, что нарушение произошло из-за ошибки выпускающего редактора. На данный момент фильм уже удален с интернет-ресурсов канала.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр More.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ), напоминает «Радиоточка НСН».

