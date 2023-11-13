Замглавы Минюста исключил отмену моратория на смертную казнь в России

По его словам, в его основе позиция Конституционного суда РФ, согласно которой в стране «сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания».

«Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», - заключил Логинов.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в вопросе возвращения смертной казни для террористов и диверсантов необходимо учитывать мнение народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

