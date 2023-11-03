В США разрешили впервые казнить заключенного при помощи азота
Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного не использовавшимся ранее методом с использованием газообразного азота. Об этом сообщает Fox News.
По данным СМИ, суд удовлетворил запрос о выдаче ордера на казнь Кеннета Смита, осужденного за совершенное в 1988 году заказное убийство женщины. По данным правоохранителей, Смиту и его сообщнику заплатили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Сообщника заключенного казнили в 2010 году, отмечает телеканал «360». При этом в 2022 году департамент исправительных учреждений отменил приведение в исполнение приговора в отношении Смита, так как специалисты не смогли ввести ему «смертельную инъекцию».
Адвокаты Смита были разочарование решением о возможном использовании азота для смертной казни.
«Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита ... является неоправданной и несправедливой», — указала защита.
Казнь с помощью азота допускается в трех штатах США, однако ни разу не применялась на практике. Предполагается, что заключенный должен будет дышать только азотом, это спровоцирует гипоксию и смерть, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru