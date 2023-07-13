Замглавы Минцифры Паршина поместили под домашний арест
13 июля 202323:05
Басманный суд Москвы в четверг избрал меру пресечения заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.
Суд отправил чиновника под домашний арест. Следствие настаивало на заключении Паршина в СИЗО до 12 сентября 2023 года.
Также суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу чиновника.
Паршина задержали в четверг. Ему вменяют получение взятки в размере 3,5 миллион рублей. В Минцифры заявили, что оказывают содействие следствию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru