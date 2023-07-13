Baza: вместе с Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова

Вместе с замглавы Минцифры Максимом Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, сообщает Telegram-канал Baza.

Клименко после задержания замглавы Минцифры Паршина предрек проблемы Шадаеву

Уточняется, что Моносова подозревают в даче взятки.

По данным Baza, сегодня ему тоже изберут меру пресечения в Басманном суде.

Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, заявил, что его подзащитного, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей, отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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