Baza: вместе с Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова
Вместе с замглавы Минцифры Максимом Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Моносова подозревают в даче взятки.
По данным Baza, сегодня ему тоже изберут меру пресечения в Басманном суде.
Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, заявил, что его подзащитного, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей, отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru