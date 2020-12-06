Замглавы Минпросвещения прокомментировал возможность введения постоянной удаленки
По словам первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко, итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) не выявили провалов в знаниях школьников. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
«Мы не видим серьезных отклонений в худшую сторону по сравнению с тем, как ВПР показывали предыдущий год. Сохраняется устойчивый тренд. Все-таки несмотря на то, что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет», - рассказал Глушко.
Несмотря на это дистанционное образование на постоянной основе невозможно. Его не планируют вводить «навсегда».
«Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате», - пояснил первый замглавы Минпросвещения РФ.
Ранее заслуженный учитель России Евгения Абелюк заявила о необходимости «смягчения» проведения госэкзаменов и требований к ним из-за пандемии COVID-19 и перевода части школьников на дистанционное обучение.
Она уверена в том, что подготовка к ЕГЭ является стрессом для выпускников и готовящих их учителей, и эти сложности усиливаются на «удаленке». Эксперт предложила отказаться от итогового сочинения играющего роль допуска к сдаче экзаменов.
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