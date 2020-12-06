Замглавы Минпросвещения прокомментировал возможность введения постоянной удаленки

«Мы не видим серьезных отклонений в худшую сторону по сравнению с тем, как ВПР показывали предыдущий год. Сохраняется устойчивый тренд. Все-таки несмотря на то, что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет», - рассказал Глушко.

Несмотря на это дистанционное образование на постоянной основе невозможно. Его не планируют вводить «навсегда».

«Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате», - пояснил первый замглавы Минпросвещения РФ.

Ранее заслуженный учитель России Евгения Абелюк заявила о необходимости «смягчения» проведения госэкзаменов и требований к ним из-за пандемии COVID-19 и перевода части школьников на дистанционное обучение.

Она уверена в том, что подготовка к ЕГЭ является стрессом для выпускников и готовящих их учителей, и эти сложности усиливаются на «удаленке». Эксперт предложила отказаться от итогового сочинения играющего роль допуска к сдаче экзаменов.

