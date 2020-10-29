Эксперты предлагают «смягчить» ЕГЭ из-за пандемии
Заслуженный учитель России, член экзаменационной комиссии по допуску к ЕГЭ Евгения Абелюк заявила о необходимости "смягчения" проведения госэкзаменов и требований к ним из-за пандемии COVID-19 и перевода части школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщает Ura.ru.
Как передает агентство, Абелюк уверена в том, что подготовка к ЕГЭ является стрессом для выпускников и готовящих их учителей, и эти сложности усиливаются на "удаленке". Эксперт предложила отказаться от итогового сочинения играющего роль допуска к сдаче экзаменов. По ее словам, данная инициатива выдвигалась и ранее, однако ее отвергли представители Минпросвещения и экзаменационной комиссии.
Абелюк также призвала к упрощению заданий ЕГЭ для тех выпускников школ, которые не собираются продолжать свое образование в вузах. Однако заслуженный учитель России Евгений Ямбург сообщил агентству о плюсах онлайн-образования, которое помогает найти индивидуальный подход к каждому ученику, а также дает стеснительным школьникам раскрыть себя.
По его мнению, при наличии желания заниматься ученик сможет преодолеть те сложности, которые перед ним ставит удаленная подготовка. Ранее глава Москвы Сергей Собянин продлил сроки дистанционного обучения для учащихся 6-11-х классов до 8 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- В Севастополе умерший пенсионер пролежал в палате еще 5 часов
- В Москве скончались еще 66 пациентов с COVID-19
- Студенты МГТУ имени Баумана вернутся к очным занятиям
- Франция ввела общенациональный карантин
- СМИ: Прокуратура просит о закрытом процессе над задержавшими Голунова экс-полицейскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru