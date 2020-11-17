Уроки на березе в ковидной России

Тиктокер с березы докричался до губернатора – фраза, которая еще недавно звучала бы горячечным бредом, теперь просто констатирует факт. Приглашение на встречу с губернатором студента из омского села Станкевичи стало следствием жалобы последнего на плохое качество интернет-связи в селе. Алексей Дудоладов, известный как «Лёха из деревни» или «омский колхозник» обратился к губернатору Омской области Александру Буркову в соцсети Tik-Tok, сообщив, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. Чтобы «поймать сеть», ему приходится забираться на березу в 300 метрах от деревни.

Видеообращение «Лёхи» стало эдакой «березовой кашей» для целого ряда ответственных лиц. Ректор института, где он обучается, обещала составить ему индивидуальный план «дистанционки». В село нагрянули специалисты областного министерства промышленности. Измерив скорость соединения с интернетом, они пришли к выводу, что Лёхин дом стоит не так – в низине, отсюда и качество связи. Студенту посоветовали обратиться за помощью к соседям. Но апофеозом стало, конечно, приглашение на встречу с губернатором – она состоится в пятницу, 20 ноября, - сообщает РИА Новости.

Проблема «интернета на березе» дошла даже до федерального министра образования и науки. Не отстраняться от проблем студентов, в том числе из-за низкого качества интернет-связи при организации удаленного обучения, призвал глава Минобрнауки Валерий Фальков:

«Мы с вами все видим вот эти ролики о студентах на березах, про студентов в отдаленных поселках. Можно было бы отстраниться и сказать, что это не наша ситуация, но я считаю, что университет заканчивается там, где расположен его студент (…) Если у него нет интернета или гаджета, значит, надо решить вопрос и ему помочь», - заявил министр на заседании совета Российского союза ректоров.

И предупредил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно.

Но студенты, в конце концов, в большинстве своем совершеннолетние люди, и вполне могут попытаться решить свои проблемы самостоятельно, как это сделал тиктокер из Омской области. А вот с проблемами переведенных на удаленку школьников один на один остаются их родители. (Кстати, удаленку для школьников 6-11 классов столичных школ продлили до 6 декабря.) Оставим пока вопрос эффективности такой формы образования. Довольно и того, что для организации процесса необходимо предоставить ребенку компьютер или планшет для участия в онлайн-обучении. А если детей в семье двое-трое? А если и того больше? А вы цены на такие устройства давно видели? А допрасходы на интернет-трафик? А на электричество?

На березу впору будет вскоре лезть столкнувшимся с этими вопросами родителям. Правда, не для того, чтобы сеть поймать…

