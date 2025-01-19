Замглавы МИД Афганистана призвал отменить запрет на образование для женщин

Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал руководство страны отменить запрет на образование для женщин и девочек. Об этом сообщил информационный портал Tolo news.

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Такое громкое заявление высокопоставленного дипломата прозвучало на церемонии вручения дипломов выпускникам медресе в провинции Хост. Станекзай заявил, что этот запрет не соответствует нормам шариата.

"Мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек", - сказал Станекзай.

По его словам, нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками.

Ранее в Афганистане запретили работу салонов красоты, сообщает НСН.

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Фото: twitter.com/pnews360
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