Замглавы МИД Афганистана призвал отменить запрет на образование для женщин
Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал руководство страны отменить запрет на образование для женщин и девочек. Об этом сообщил информационный портал Tolo news.
Такое громкое заявление высокопоставленного дипломата прозвучало на церемонии вручения дипломов выпускникам медресе в провинции Хост. Станекзай заявил, что этот запрет не соответствует нормам шариата.
"Мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек", - сказал Станекзай.
По его словам, нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками.
Ранее в Афганистане запретили работу салонов красоты, сообщает НСН.
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