Замглавы МИД Афганистана призвал отменить запрет на образование для женщин

Такое громкое заявление высокопоставленного дипломата прозвучало на церемонии вручения дипломов выпускникам медресе в провинции Хост. Станекзай заявил, что этот запрет не соответствует нормам шариата.

"Мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек", - сказал Станекзай.

По его словам, нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками.

Ранее в Афганистане запретили работу салонов красоты, сообщает НСН.

